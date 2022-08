A l’image de la majorité des pays cotés la bourse mondiale du football, l’équipe nationale du Cameroun marque le pays sur place. Le pays des Lions indomptables garde la 38e position au classement FIFA de ce mois d’août 2022.

Avec cinq tournois majeurs organisés aux quatre coins de la planète durant cet été 2022, 58 matches internationaux ont été disputés côté football masculin. Principalement en Afrique et en Asie. Pourtant, les changements au sein du Classement Mondial de ce mois d’août sont certes rares. Le Cameroun, troisième de la dernière Coupe d’Afrique des Nations disputée cette année à la maison fait du surplace à la 38e position.

Les hommes de Rigobert Song restent néanmoins dans le Top 5 africain toujours dominé par le Sénégal. Le champion d’Afrique est 18e au plan mondial et devance le Maroc (23e mondial), la Tunisie (30e mondiale), le Nigeria (31e mondial) et le Cameroun. L’Egypte (40e mondiale), l’Algérie (41e mondiale), le Mali (46e mondial), la Côte d’Ivoire (52e mondiale) et le Burkina Faso (55e mondial) complètent le Top 10 du continent.

Dans le Top 50, rien n’a bougé ou presque : le Brésil (1er), la Belgique (2ème) et l’Argentine (3ème) composent toujours le trio de tête tandis que leurs poursuivants immédiats se suivent dans le même ordre qu’en juin dernier. Seuls l’Iran (22ème, plus 1) et le Qatar (48ème, plus 1), hôte de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, progressent d’une place. Parlant de Mondial 2022, la Suisse (16e) et la Serbie (25e), les deux autres adversaires du Cameroun en phase de groupes – avec le Brésil – n’ont pas bougé de leurs rangs respectifs.