La phase de groupes de la Ligue des champions, édition 2022 – 2023 promet un duel de haute facture entre deux internationaux camerounais : André Zambo Anguissa et Joël Matip.

Ce jeudi, le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions a lieu au siège de l’UEFA. Et le sort a voulu que deux internationaux camerounais s’affrontent d’entrée. Il s’agit d’André Zambo Anguissa et Joël Matip. Les deux Lions vont se rencontrer lors de la double confrontation entre Naples et Liverpool, dans le groupe A qu’ils partagent avec l’Ajax Amsterdam et les Rangers.

Tout en reconnaissant la qualité de l’opposition qui l’attend, l’entraineur de Liverpool a déclaré son enthousiasme à l’idée de diriger à nouveau son équipe dans la première compétition de clubs d’Europe. « Tous les clubs ont de la qualité, ils ont tous un pédigrée et je dirais qu’ils ont tous une chance. La bonne chose est que nous le faisons aussi, il est donc logique pour nous d’attendre avec impatience le défi et de l’essayer », a déclaré Jürgen Klopp au site internet du club anglais.

« Il y a seulement quelques années, nous avons disputé deux matchs très difficiles contre l’Ajax et nous sommes régulièrement tirés au sort contre Naples, donc nous en savons un peu sur eux deux et ils en savent un peu sur nous. Je sais qu’il y aura cependant aussi de nouvelles leçons à apprendre, car il y en a toujours », a-t-il ajouté.